РФ активно приобретает новое оружие и боеприпасы и наращивает собственное производство.

Организация Североатлантического договора (НАТО) видит признаки подготовки России к новому наступлению на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле заявил, нет "признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру".

"Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, 200 000 человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов. Наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея. И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину", – сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что "сегодня никто не может сказать, когда закончится война", но президент РФ Владимир Путин может положить конец войне уже сегодня. Генсек также сказал, что "всем, кто верит в демократию, в основанный на правилах международный порядок, крайне важно, чтобы президент Путин не выиграл эту войну".

Столтенберг также повторил, что "скорее всего, эта война тоже на каком-то этапе закончится за столом переговоров".

"Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. Но пока президент Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет и не начнет добросовестно действовать. Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины – лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", – добавил он.

Новое наступление РФ - что стоит знать

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия может пойти в новое наступление через 1-2 месяца.

"У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, задействованы все максимальные ресурсы, которые есть на территории России", - сказал Данилов.

Кроме того, Данилов прогнозировал, что Россия готовится к активизации наступления к первой годовщине войны против Украины, чтобы к этой дате получить хоть добиться хоть каких-то успехов.

Член-корреспондент британского Королевского института оборонных и исследований безопасности (RUSI) Александр Данилюк заявлял, что Россия собирается пойти в новое крупное наступление в феврале. Возможно, это произойдет уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. Тогда же главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что солидарен с мнением о том, что Россия готовит большое количество солдат для наступления, в том числе – на столицу Украины.

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