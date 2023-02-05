На украинской земле ликвидированы еще сотни противников, отметил Генштаб ВСУ.

Потери россиян в Украине за сутки серьезно увеличились и пересекли новую "красную линию".

Потери противника теперь составляют более 131 тысячи человек, сообщил в воскресенье, 5 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По данным Генштаба, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 по 5 февраля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - около 131 тыс. 290 (+700) врагов ликвидированы, танков - 3 тыс. 220 (+2) единиц, боевых бронированных машин - 6 тыс. 405 (+11), артиллерийских систем - 2 тыс. 226 (+6), РСЗО - 460 (+0), средства ПВО - 227 (+2), самолетов - 294 (+0), вертолетов - 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 958 (+2), крылатые ракеты - 796 (+0), корабли/катера - 18 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 91 (+10), специальная техника - 203 (+0).

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По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 февраля, противник сосредоточивал усилия на том, чтобы вести наступление на таких направлениях: Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Авдеевском. Украинские воины отбили вражеские атаки у девяти населенных пунктов. На Донбассе противник несет серьезные потери.

4 февраля сообщалось, что потери россиян в Украине составляют около 130 590 оккупантов.

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