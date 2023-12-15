Он заявил, что впереди у оккупантов штурм миллионных городов.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Гурулев заявил, что российские войска должны быть готовы к боевым действиям в украинских Карпатах.

"Президент че сказал? То, что ждали, в принципе. Что работаем до победы. Ты сегодня здесь, ты улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм миллионных городов, правда? Ты уже должен смотреть за горизонт. Боевые действия в горах, в Карпатах, это все же будет", - сказал он в эфире пропагандистского шоу.

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил ему, что не списывал бы со счетов и военные действия в Пиренеях.

Другие скандальные заявления Гурулева:

Напомним, чтор этой осенью российский депутат заявил, что население РФ, которое не поддерживает диктатора Путина, подлежит изоляции или уничтожению. Российские полиция и прокуратура не нашли признаков экстремизма в его высказываниях.

Летом, когда Москву регулярно атаковали беспилотные летательные аппараты, Гурулев призывал наносить удары по монументу "Родина-мать" в Киеве.

Он же предлагал "душить и долбить" Шебекино Белгородской области. "Я думаю, там авиация разберется планировочными авиабомбами. Ну, так больше нельзя", - заявил он в эфире росТВ.

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