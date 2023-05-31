По его словам, авиации надо снести пограничное село, которое обстреливают якобы со стороны Украины.

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев призвал "бомбить" Белгородский населенный пункт Шебекино на границе с Украиной. Пропагандист Владимир Соловьев, услышав это предложение, и глазом не повел.

Фрагмент эфира появился в сети. Во время пропагандистского стрима Гурулев прокомментировал "прилеты" по пограничному Шебекино. По его словам, с этим надо бороться радикально - снести Шебекино авиационными бомбами.

"Надо точечно душить и долбить. В частности, относительно Шебекино, я думаю, там авиация разберется планировочными авиабомбами. Ну, так больше нельзя", - заявил Гурулев.

В то же время Соловьев в припадке заявил, что проблемы надо создавать украинцам, "забрав Харьков и Харьковскую губернию".

"Прилеты" в РФ

Ночь в России сегодня началась с "хлопков". Сначала на Кубани вспыхнул НПЗ, а в Белгородской области пожаловались на "обстрел". Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил якобы об обстреле населенных пунктов со стороны Украины. По его словам, один человек получил ранения.

"Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", - написал российский чиновник.

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