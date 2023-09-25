Вячеслав Мальцев также объяснил, зачем Мишустин ездил в Китай.

Российская оппозиция поставила цель уничтожить нынешнего президента РФ Владимира Путина до Нового года. После него на 100 дней кресло займет председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Путина прибьем – очень и очень хочется. Было у нас несколько эпизодов, где мы, мягко говоря, "сопли пожевали" - либо получили невовремя информацию, либо получили ее вовремя, но у нас не было людей. Был один эпизод, когда мы получили за два дня 100%-ую информацию. У нас была куча времени подготовиться, но мы не смогли, потому что никого не смогли найти и это большой минус. Я говорил со своими партизанами и теперь они заранее пишут о своей готовности и где они территориально. Я с такими людьми общаюсь лично, но пока не совпало – те люди, которые готовы, пока не попадают туда, где находится Путин", - рассказал российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.

Политик уверен, что шанс ликвидировать российского диктатора еще представится.

"Задача не меняется – до Нового года мы должны уничтожить Путина. Это наша задача, а не украинской армии или западных спецслужб. Каждый должен заниматься своим делом, а наше дело – физическое уничтожение Путина", - отметил представитель оппозиции.

По его словам, после этого управление страной перейдет к нынешнему председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Кто будет после Путина? Понятно кто – Мишустин, потому что он по Конституции является исполняющим обязанности президента в течении 100 дней, поэтому китайцы так активно с ним общаются. До этого года Си Цзиньпин никак с Мушистиным не встречался. Когда же он приезжал в Россию, то специально поехал сам на встречу с Мишустиным, который потом ездил в Китай. Я так понимаю, он ездил за ярлыком на княжение, потому что он в 12:00 зашел к Си Цзиньпину в кабинет, а в 13:00 его самолет уже летел на Москву", - подытожил Мальцев.

Смерть Путина - прогнозы экспертов

СМИ уже неоднократно приписывали российскому диктатору разные болезни, в том числе рак. В конце августа 2022 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Путин болен и морально, и физически, при этом говорилось о шизофрении.

В середине августа 2023 года СМИ узнали, что в последнее время самочувствие президента РФ ухудшилось на фоне продолжительной болезни.

В свою очередь политолог Валерий Соловей 12 сентября рассказал, что смерть Путина возможна до конца осени.

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