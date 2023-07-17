Девушки со смехом заявили, что Крымский мост должны были взорвать на час позже, чтобы они успели выехать из Тамани.

В сети отметились две россиянки, которые впали "в истерику" и со смехом заявили, что из-за подрыва Крымского моста не успели добраться до места назначения.

В итоге, им придется без жилья "перебиваться" в Тамани, куда девушкам "посчастливилось" заехать до инцидента. Они огорчились, что мост не взорвали "на час позже" - тогда бы они успели вернуться на временно оккупированный полуостров.

"Такая ситуация могла произойти только у нас, мы в Тамани.. Взорвали мост и перед нами прямо... Вы не могли на час попозже взорвать?", - указали девушки.

Тамань - станица на территории Таманского полуострова (Краснодарский край), куда можно напрямую добраться через Крымский мост по Керченскому проливу.

Подрыв Крымского моста - эксперт оценил разрушения

Напомним, утром 17 июля в РФ началась истерика в связи с подрывом Крымского моста. Об этом стало известно ранним утром, по версии РФ, мост разрушила Украина. Однако в Украине отмечают, что Крымский мост мог протаранить дрон "Шахед". Этот тип БПЛА часто использует армия РФ для атак по Украине.

Как оценил военно-политический эксперт Александр Коваленко, ремонтные работы по восстановлению Крымского моста - могут продлиться надолго - фиксируются серьезные повреждения автомобильной части объекта.

Он отметил, что даже если у РФ получится организовать реверсное сообщение через полуостров, его пропускная способность будет недостаточной в сравнении с маршрутом через "целый" Крымский мост.

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