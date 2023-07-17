По словам военно-политического эксперта, похоже, что взрыв произошел под мостом.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко полагает, что ремонтные работы на Крымском мосту, автомобильная часть которого серьезно повреждена, могут затянуться надолго.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о нанесенных Крымскому мосту повреждениях и последствий этого. "Автомобильная часть действительно повреждена достаточно серьезно. Но трудно сказать, есть ли у них возможность в другом направлении устроить самое реверсное сообщение. Это мы увидим в ближайшие дни, смогут ли они это сделать. Но даже если так, если будет происходить такой реверс, то это недостаточно будет высокий уровень этой пропускной способности", - отметил Коваленко.

Кроме того, добавил он, поврежденная логистика моста потребует полной замены пролета. "То есть ремонтные работы, которые могут затянуться надолго", - сказал эксперт.

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В то же время Коваленко отметил, что основная часть всей милитарной логистики российских оккупантов осуществляется не столько автомобильными путями, сколько железной дорогой.

"Железная дорога на Крымском мосту до сих пор также работает не полноценно. Она работает в реверсе. И для того, чтобы компенсировать эту автомобильную составляющую для снабжения российской группировки именно автотранспортом им придется ее переориентировать именно на железнодорожную составляющую", - пояснил он.

По его словам, быстро оккупанты сделать этого не смогут. По мнению эксперта, через два-три дня россияне уже начнут замену некоторой гражданской и коммерческой составляющей железнодорожного сообщения милитарной, постепенно ее увеличивая. Таким образом они компенсируют нехватку автомобильной дороги. В то же время на это уйдет определенное время.

Говоря о логистических потерях российских захватчиков, Коваленко отметил: "Им будет очень сложно восстановить полноценное снабжение того уровня, которое происходило до сегодняшнего инцидента. Но все равно они смогут восстановить этот уровень. Опять же, через некоторое время. За то время, как это произойдет, их группировка именно из-за недостатка полноценного логистического сообщения будет иметь некоторые проблемы с материально-техническим обеспечением и не только".

На вопрос, мог ли мост быть поврежден морскими дронами, эксперт отметил, что это точно не был ракетный удар.

"Если посмотреть на те повреждения, которые есть на мосту, то там нет признаков ракетного удара. Итак, взрыв происходил не на поверхности или сверху, то есть в воздухе... если смотреть с физической точки зрения, то взрыв происходил под мостом. Но что это было и как оно было - неизвестно. И кто за этим стоит - также очень трудно сказать", - отметил Коваленко.

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько Россия сможет сухопутным коридором компенсировать исключение Крымского моста из цепочки поставок вооружения, эксперт подчеркнул, что для того, чтобы полностью исключить мост из этой цепочки, нужно "разрушить еще по пролету хотя бы и железную дорогу".

"Все же железнодорожное сообщение, как мы видим, оно есть, оно работает. То, что оно не работает полностью, - это другой вопрос. Но частично оно компенсирует вот эти потребности. Если изъять вообще Крымский мост, то для россиян начнется логистический ад", - сказал он.

Так, по словам Коваленко, это будет огромной проблемой, в первую очередь, для всей южной группировки оккупационных войск.

Когда его спросили, сколько времени может потребоваться для ремонта моста, эксперт сказал: "Это может занять месяц, два месяца. Примерно так. В зависимости от того, насколько они поторопятся вообще с заменой этого пролета".

Он добавил, что гораздо труднее восстанавливать железнодорожную часть. "Они полноценно железную дорогу до сих пор не смогли с 2022 года восстановить. В свою очередь, они очень быстро восстановили автомобильный пролет. То есть на это может уйти 2-3 месяца, если по максимуму брать", - сказал Коваленко.

Поврежден Крымский мост - что произошло

Как известно, сегодня утром, 17 июля, стало известно, что стратегически важный объект оккупантов - Крымский мост (Керченский мост) - был поврежден.

Рассматриваются разные версии: по одной из них, мост мог быть поврежден из-за нарушения Россией строительных норм. Также считается, что мост могли взорвать. По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, Крымский мост мог атаковать российский "Шахед".

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что раскроют детали повреждения Крымского моста после победы над российскими оккупантами.

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