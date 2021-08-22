Женщина догнала пьяного нарушителя порядка, повалила и обхватила ногами. Через 15 минут тот скончался от асфиксии.

Жительница Улан-Удэ, столицы российской Республики Бурятии, убила мужчину своими бедрами.

Как пишет mk.ru, женщина случайно задушила нарушителя порядка во время задержания.

Россиянка погналась за пьяным мужчиной, догнала его, повалила на землю и обхватила шею ногами, чтобы удержать до приезда полиции. Однако через 15 минут тот умер от асфиксии.

Железнодорожный районный суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ с изъятием в доход государства 5% от зарплаты и с испытательным сроком в 1 год.

Виновная полностью признала свой поступок и раскаялась. Суд также учел поведение потерпевшего, характеристики женщины с места работы и наличие малолетних детей. Приговор уже вступил в силу, однако будет ли женщина его обжаловать, неизвестно.

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Автор: Катерина Комолова