Жительница Улан-Удэ, столицы российской Республики Бурятии, убила мужчину своими бедрами.
Как пишет mk.ru, женщина случайно задушила нарушителя порядка во время задержания.
Россиянка погналась за пьяным мужчиной, догнала его, повалила на землю и обхватила шею ногами, чтобы удержать до приезда полиции. Однако через 15 минут тот умер от асфиксии.
Железнодорожный районный суд приговорил женщину к 10 месяцам исправительных работ с изъятием в доход государства 5% от зарплаты и с испытательным сроком в 1 год.
Виновная полностью признала свой поступок и раскаялась. Суд также учел поведение потерпевшего, характеристики женщины с места работы и наличие малолетних детей. Приговор уже вступил в силу, однако будет ли женщина его обжаловать, неизвестно.
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