На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. В итоге она родила от него ребенка.
Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.
За изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.
На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.
«Следствие доказало, что 63-летний мужчина надругался над падчерицей, которая впоследствии родила от него ребенка», – отмечается в сообщении.
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