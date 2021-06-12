На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу. В итоге она родила от него ребенка.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

За изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.

«Следствие доказало, что 63-летний мужчина надругался над падчерицей, которая впоследствии родила от него ребенка», – отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Ривне люди требовали арестовать обвиняемого в серии изнасилований (видео)Информацию о насильнике, согласно приговору суда, внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц