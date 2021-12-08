В этот момент женщина была пьяной, она оставила ребенка в воде и вышла на берег.

В РФ пьяная горе-мать пыталась утопить своего двухлетнего сына в реке из-за того, что малыш уронил в воду телефон. Женщина с головой погружала ребенка в воду, завела его на глубину и вышла на берег, оставив его одного.

По данным российским СМИ, которые ссылаются на Следственный комитет России, инцидент произошел в Алтайском крае.

Так, в июне 2020 года женщина вместе со своим маленьким сыном отдыхала у реки в компании друзей. Россиянка выпивала, а чтобы малыш не мешал, она дала ему телефон. Мальчик случайно уронил гаджет в реку, из-за чего пьяная горе-мать пришла в ярость.

Женщина взяла сына на руки и зашла с ним в реку. Она отошла от берега, после чего несколько раз погружала ребенка в воду с головой. Россиянка оставила ребенка одного на глубине и вышла на берег. Малыш барахтался в воде и едва не утонул, его спас мужчина, который выпивал вместе с горе-матерью.

Читайте также"Беги или умри": в России среди детей набирает обороты новая смертельно опасная игра (видео)В ходе следствия было установлено, что женщина постоянно била малыша и издевалась над ним морально. Она требовала от двухлетнего ребенка полного послушания, а за малейшую провинность жестоко наказывала. Свою вину россиянка не признала даже на суде. Горе-матери, которая пыталась утопить маленького сына из-за телефона, присудили восемь лет колонии.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российским детям в садике и школе готовят еду на черной воде. Местные жители говорят, что грязную воду им приходится пить на протяжении многих месяцев.

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Автор: Виолетта Орлова