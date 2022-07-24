Наряд прибыл на место "происшествия", но понять откуда идет сигнал так и не смог.

В Москве женщина пожаловалась в местные правоохранительные органы, что кто‑то из ее соседей назвал свою точку Wi-Fi "Слава Украине".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным телеграм-канал, москвичка поймала слабый сигнал беспроводного интернета прямо в своей квартире, после чего сразу же пошла в полицию писать донос на негодяя, устроившего диверсию.

Наряд прибыл на место "происшествия" и убедился что Wi-Fi с названием "Слава Украине" действительно существует. Правда, понять откуда идет сигнал так и не смог. Разбирательства продолжаются.

Ранее УНИАН рассказывал, что в России мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол, "выражает антироссийские настроения" и настраивает их ребенка против властей РФ.

Также упоминали статью The Economist, в которой отмечается, что война возвращает в Москву атмосферу сталинских времен. В обычай снова вошло доносить друг на друга, а страх выражать свою мысль пронизывает даже круги близких друзей.

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