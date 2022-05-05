Само собой, такой инфоповод не мог пройти и мимо главного кремлевского пропагандиста Соловьева.

На днях в российском Екатеринбурге состоялся забег "Майская гроза", второе место в котором занял Александр Антонов. Однако запомнился он прежде всего не результатом, а тем, что вышел на старт марафона в футболке с украинским трезубцем.

Естественно, поклонников путинского режима взбесил смелый шаг не зомбированного пропагандой свободного человека. Об этом сам марафонец рассказал в интервью одному из местных СМИ.

"На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую таких. Понятно, что среди них есть и боты и реальные люди, но их множество. "Умри, мерзость" – это самое безобидное из того, что мне писали. Я не рассчитывал на такой масштаб. В посту я отмечал спортивный результат, а не футболку, в которой финишировал", – говорит он.

Само собой, такой инфоповод не мог пройти и мимо главного кремлевского пропагандиста Соловьева. Именно он натравил на спортсмена большую часть своих читателей.

К слову, организаторы забега в Екатеринбурге, чтобы снять с себя всю ответственность за происходящее, еще во время соревнований сообщили об экипировке мужчины "куда следует". Мол, наши старты вне политики.

Ранее стало известно, что бабушка с флагом СССР, из которой российская пропаганда слепила рашистский символ нападения на Украину, на самом деле встречала украинских военных, а не оккупантов.

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