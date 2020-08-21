Россиянин убил киллера, которого к нему подослал любовник жены

Таким образом заказчик убийства не смог смириться с тем, что возлюбленная его бросила ради мужа.

В российской Башкирии мужчину хотят посадить за то, что он убил киллера, которого к нему подослал любовник жены.

Таким образом заказчик убийства не смог смириться с тем, что возлюбленная его бросила ради мужа, сообщает Telegram-канал «Hue».

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Сначала он назначил ее супругу встречу в кафе, где того избили, а затем нанял киллеров за 30 тысяч рублей, пообещав женщине, что ее мужа убьют на глазах у детей.

Когда бандиты приехали "выполнять заказ" к семье домой с требованием открыть им дверь, мужчина вышел с ними в подъезд, где и "устранил" одного из нападавших.

Теперь россиянина заключили под стражу и вместо превышения самообороны ему вменяют убийство.

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Автор: Наталия Печиборщ