Мужчина подскользнулся, когда открывал дверь.

В России в Белгородской области произошел нелепый несчастный случай: там 59-летний житель города Валуйки случайно повесился на шнурке от ключей, когда открывал дверь своего дома.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Читайте такжеРоссиянин взял в плен проститутку и грозился прострелить ей коленоОтмечается, что мужчина возвращался в частный дом на улице Пролетарской «на максимальном веселе». На шее у него, как у многих в детстве, висел шнурок с ключом, чтобы не потерять.

«Сначала мужчина долгими волнистыми движениями пытался вставить ключ в замочную скважину, а затем, когда у него получилось, вдруг поскользнулся, упал и повис. Выбраться самостоятельно сил у него не хватило – в таком виде его и нашли», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц