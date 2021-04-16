В России в Белгородской области произошел нелепый несчастный случай: там 59-летний житель города Валуйки случайно повесился на шнурке от ключей, когда открывал дверь своего дома.
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Читайте такжеРоссиянин взял в плен проститутку и грозился прострелить ей коленоОтмечается, что мужчина возвращался в частный дом на улице Пролетарской «на максимальном веселе». На шее у него, как у многих в детстве, висел шнурок с ключом, чтобы не потерять.
«Сначала мужчина долгими волнистыми движениями пытался вставить ключ в замочную скважину, а затем, когда у него получилось, вдруг поскользнулся, упал и повис. Выбраться самостоятельно сил у него не хватило – в таком виде его и нашли», – говорится в сообщении.
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