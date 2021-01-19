В российском городе Артеме Приморского края полицейские задержали злоумышленника, похитившего в зоомагазине попугаев и деньги из кассы.
Читайте также"Сидел и рукой что-то теребил": еще одна россиянка стала жертвой таксиста-извращенцаОб этом сообщает управление МВД.
28-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил купить «добавку», а поскольку денег у него не оказалось, он решился на грабеж. Он ворвался в зоомагазин и, угрожая ножом, потребовал отдать ему выручку. Кроме того, он забрал клетку с волнистыми попугаями, которых, как он сам позже признался, решил подарить своей девушке.
Как пишет Telegram-канал LifeShot, парень вытащил из кассы 700 рублей, которые ему были очень нужны «для продолжения веселья». А общий ущерб от "нападения Ромео" оценили в шесть тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый на время следствия помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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