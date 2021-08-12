На момент происшествия в салоне авто, помимо нервного водителя, было двое его детей.

В России мужчина попал в двойное ДТП из-за своей импульсивности. Мужчина "психанул", когда выяснял отношения из-за первой аварии, поэтому "рванул" на красный цвет и его машина перевернулась после столкновения с другим авто. В машине мужчины, который "психанул", находились его дети.

Об инциденте со ссылкой на очевидцев ДТП сообщает российское издание "Комсомольская правда".

Так, в Екатеринбурге мужчина на Suzuki Vitara врезался в микроавтобус. На момент аварии в авто находились двое детей водителя. Мужчина вышел из своей машины и начал бурно выяснять отношения с человеком, который был за рулем микроавтобуса. Беседа на повышенных тонах сильно взбесила мужчину, из-за чего он "психанул" и решил уехать с места аварии.

Читайте такжеЖенщина без головы и сердца: в Москве расследуют загадочное убийство-головоломкуВодитель попытался скрыться, однако он поехал на красный цвет светофора. Из-за этого его авто Suzuki столкнулось сразу с двумя машинами. Итог второй аварии печальный - транспорт "психованного" мужчины перевернулся, второе авто врезалось в столб, третье - помялось.

В ДТП не обошлось без пострадавших, их увезли в больницу. Полиция проводит проверки, однако уже известно, что нервный мужчина подверг себя и своих детей неоправданному риску, пытаясь скрыться с места первого ДТП.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России "свидетелем" по уголовному делу привлекли кота.

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Автор: Полина Кузенко