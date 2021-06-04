Сотрудники полиции отказались возбуждать уголовное дело.

Россиянин написал заявление в полицию на соседку, которая, чтобы забеременеть, якобы занялась с ним сексом, пока он спал.

Об этом случае пишет Telegram-канал Baza, публикуя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Заявитель считает, что его соседка забеременела, воспользовавшись его спермой, когда он спал. Просит полицию, чтобы ей сделали аборт», – говорится в документе.

Сообщается, что пострадавший житель Москвы по фамилии Сидоров обратился в отдел полиции по району Хамовники 15 мая.

Читайте такжеКулер вместо детей: в России бренд презервативов снял клип о плюсах бездетной жизни (видео)«Спланированная атака на спермобак.... Мужчина уверял, что его дико обманули – пока он спал, соседка занялась с ним сексом против воли. По словам Сидорова, женщина сделала этого, чтобы забеременеть. Ребенка и соседку Сидоров никак не хотел. Он попросил полицейских надавить на женщину, чтобы она сделала аборт», – говорится в сообщении.

Три дня сотрудники полиции совещались и в итоге отказались возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц