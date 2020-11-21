На момент убийства мальчика мать рожала седьмого ребенка.

В Энгельсе (Россия) отчим оставил на знакомого 6-летнего пасынка, а когда вернулся – увидел обезглавленное тело ребенка.

Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

Читайте такжеВ России заживо сожгли бездомного в подъезде

Погибший был шестым ребенком в семье. В день убийства мать родила седьмого.

Правоохранители считают, что злоумышленник был в наркотическом состоянии. С места преступления он скрылся.

"Пока я собираю информацию из разных источников. У мамы – семеро детей, в отношении некоторых ее лишили родительских прав, последнего она родила вчера. Проживал с ней один ребенок, которого убили. Мамы не было дома, она была в роддоме", – рассказала изданию уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Пятеро детей живут в разных районах области.

Другие новости из России

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН