В Энгельсе (Россия) отчим оставил на знакомого 6-летнего пасынка, а когда вернулся – увидел обезглавленное тело ребенка.
Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.
Читайте такжеВ России заживо сожгли бездомного в подъезде
Погибший был шестым ребенком в семье. В день убийства мать родила седьмого.
Правоохранители считают, что злоумышленник был в наркотическом состоянии. С места преступления он скрылся.
"Пока я собираю информацию из разных источников. У мамы – семеро детей, в отношении некоторых ее лишили родительских прав, последнего она родила вчера. Проживал с ней один ребенок, которого убили. Мамы не было дома, она была в роддоме", – рассказала изданию уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.
Пятеро детей живут в разных районах области.
Другие новости из России
- Взлетал в Турцию: российский турист напился и избил жену на борту самолета
- Чеченские "мстители": героев Marvel в детском центре заменили на Кадырова и участников Кавказской войны
- В России кондуктор трамвая открыл стрельбу в драке с безбилетником (видео)
- В России шизофреник два месяца заставлял похищенного ребенка смотреть порно
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram