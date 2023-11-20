Еще девять лет назад назвать себя счастливым с полной уверенностью могли четверть опрошенных россиян, десять лет назад — каждый пятый.

Назвать себя в той или иной степени счастливыми сегодня могут 8 из 10 россиян (81%), в том числе 37% считают себя счастливыми, 44% — скорее счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Отмечается, что с 2015 года уровень счастья в России остается стабильно высоким, тогда как доля тех, кто испытывает абсолютное счастье, за этот период не опускается ниже 30%. Для сравнения: еще девять лет назад назвать себя счастливым с полной уверенностью могли четверть опрошенных (ноябрь 2014 г. — 25%), десять лет назад — каждый пятый (сентябрь 2013 г. — 21%).

"Иначе говоря, никакие негативные внешние факторы за этот период не смогли сломать россиян, сделать их несчастными. ... Россияне в целом слабо склонны к унынию: более половины считают, что нельзя впадать в это состояние (55%), и лишь 3% наших сограждан, по собственным оценкам, постоянно отчаиваются, несколько раз в месяц и чаще - каждый восьмой (12%)", - отмечают социологи.

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При этом, по их словам, как и в мартовский замер, в той или иной степени счастливыми этой осенью себя чаще чувствуют россияне с хорошим уровнем благосостояния: уровень счастья в этой группе достигает рекордных 93% (против 82% среди среднеобеспеченных и 54% среди россиян с плохим материальным положением).

Согласно результатам опроса, за последние полгода убежденность россиян в том, что их окружают преимущественно счастливые люди, несколько ослабела — если в марте текущего года так думали 42%, то в октябре эта доля сократилась до 36%. Почти каждый второй ответил, что счастливых и несчастливых среди его близких и знакомых примерно равна, тогда как 14% замечают больше несчастливых.

"В целом тенденцию в оценках россиян можно описать так: я счастлив по-прежнему, а вот вокруг меня счастливых немного поубавилось. ... Изменения в общественном мнении не сказались на социальном индексе счастья — как и в марте 2023 года, он составлял 57 п. при максимальных 90. Еще два года назад, в октябре 2021 года, показатель был заметно ниже — 51 п.", - резюмируют авторы исследования.

Последние новости из России

РФ усилила информационный контроль для выборов Путина. Кремль продолжает информационную цензуру и пытается ограничить свободный доступ к интернету, рассчитывая таким образом "проконтролировать" выборы Путина. По мнению Американского института войны, именно с такой целью правительство РФ приняло ряд решений в преддверии президентских выборов 2024 года.

В частности, 17 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, который позволяет Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о методах обхода сайтов, заблокированных российским правительством.

Также УНИАН сообщал, что Путин и Песков призвали россиян к "самоцензуре". Так, в видеоинтервью, опубликованном 17 ноября, Песков говорил, что россиянам следует десять раз подумать, прежде чем оценивать действия военных. По его словам, есть очень тонкая грань между критикой и дискредитацией ВС РФ. За последнюю, как известно, в России предусматривается уголовная статья.

Со своей стороны Путин более "мягко" советовал не критиковать войну, ведь не все видят "полную картину" соответствующих событий.

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