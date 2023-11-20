Женщины требуют отвести военных РФ подальше от линии фронта.

Жены российских военных провели, вероятно, первую публичную уличную акцию протеста в Москве после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"7 ноября 2023 года жены российских солдат, находящихся в воинской части, провели, пожалуй, первую публичную уличную акцию протеста в Москве после вторжения в Украину", — сообщили в Министерстве обороны Великобритании в соцсети X (бывший Twitter).

Как отмечается, протестующие на Театральной площади развернули лозунги с требованием отвести военных РФ подальше от линии фронта. Хотя полиция разогнала акцию, эта ситуация привлекла внимание.

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По данным британской разведки, с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляется информация о российских женах и матерях, которые в Интернете протестуют против условий службы их близких. Однако согласно российскому законодательству в РФ родственникам военных объединяться "во влиятельную лоббистскую силу, как это делали солдатские матери во время афгано-советской войны 1980-х годов".

"Очевидно бесконечно длительное боевое развертывание личного состава без ротации все чаще рассматривается как нежизнеспособное как самими войсками, так и их родственниками", — пояснили в Минобороны Британии.

Война в Украине - реакция в РФ

На днях УНИАН писал, что в России власти начали противодействовать движению жен и матерей мужчин, мобилизованных на войну против Украины. За последние недели власти нескольких российских регионов запретили проведение митингов женам мобилизованных - женщины требуют вернуть мужчин с войны.

В то же время по состоянию на сегодня потери России в войне составили около 319 тысяч 210 человек.

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