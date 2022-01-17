В Иркутске (РФ) сотрудники исправительной колонии №6 задержали двух местных жителей, которые пытались переправить на территорию колонии несколько предметов с помощью пневмопушки.
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН.
"16 января сотрудники ИК-6 (г. Иркутск) на прилегающей к учреждению территории задержали двух граждан, пытающихся совершить переброс запрещенных предметов на территорию исправительной колонии. На место были вызваны сотрудники полиции. В автомобиле задержанных обнаружена и изъята пневмопушка", - говорится в сообщении.
Пушку заранее зарядили тремя сотовыми телефонами, двумя зарядными устройствами и 2,5-литровой бутылкой с "неизвестным содержимым".
Находку отправили на экспертизу, а нарушители переданы сотрудникам полиции.
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