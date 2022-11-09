Перемирие Россия хочет использовать для тренировки мобилизованных и накопления ресурсов для повторного нападения.

Освобождение Херсона или другого важного города не является той точкой, после которой переговорный процесс с Россией может реально начаться.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее время" заявил, что Путин пытается закрепить за собой ЗАЭС, Северо-Крымский канал, левый берег Херсонской области, чтобы обезопасить Крым.

"И Херсон не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможным. Это нонсенс – говорить о серьезном переговорном процессе после освобождения Херсона, после освобождения Луганска и тому подобное. Нет. Президент Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины – после этого, конечно, возможен переговорный процесс", – подчеркнул он.

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По словам Подоляка Россия на самом деле не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, поскольку просто хочет закрепиться на территориях, оккупированных после 24 февраля.

"Россия считает, что она захватила часть территорий, и она будет настаивать на двух вещах, и это невозможное поле для компромисса. "Или признайте, что мы, убив большое количество ваших людей, имеем право считать эти территории теперь своими, или вы это не признаете - тогда давайте мы таки сделаем временное прекращение огня", – отметил советник главы ОП.

По его мнению, перемирие Россия использует для тренировки мобилизованных и накопления ресурсов, чтобы потом напасть с новыми силами.

"Вот сегодня господин Патрушев появился уже в Тегеране. Соответственно, они попытаются где-то еще найти баллистические ракеты, усилить свою истощенную ракетную программу, где-то возьмут еще дронов и через какие-то два-три месяца продолжат снова атаковать нашу территорию", - возмутился Подоляк.

Переговоры с Россией

После приезда Салливана в Зеленский в американской прессе появилась информация, что США якобы просят Украину показать открытость к переговорам.

В то же время представители Белого дома неоднократно подчеркивали, что Украина сама будет решать, когда садиться с Москвой за стол переговоров.

Итальянская газета "Republica" накануне писала, что США якобы видят перспективу переговоров с Россией после деоккупации Херсона.

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