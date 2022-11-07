Украина не отказывается от переговоров с РФ, для этого Москва должна выполнить одно условие, заявили в ОП.

В Офисе президента заявили, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Российской Федерацией, и назвали условие.

"Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта", - написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

По словам Подоляка, она имеет условие - вывод российских войск с территории Украины.

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"А дальше - все остальное", - добавил советник руководителя ОП.

По его мнению, президент России Владимир Путин не готов к этому.

"Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ", - уточнил Подоляк.

Переговоры Украины и России

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет договариваться с Путиным: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".

По его словам, Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом РФ. Президент Украины отметил, что Путин "не знает, что такое достоинство и честность".

Соответствующее заявление Зеленский сделал после очередной попытки Россииской Федерации аннексировать новые украинские территории.