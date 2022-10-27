Россия специально предложила формат диалога, который Украина не могла принять.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией.

Свое мнение он высказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованному на YouTube.

По его словам, на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, так как все еще стремится оккупировать Украину.

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"Мы видим сообщения от нашей разведки, США, Британии, Турции и т.д. Одно дело, когда в этой стране кто-то говорит что-то публично, а другое - когда мы знаем реальную ситуацию. Первое - они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога желаемого результата. Второе - результат, который они хотят - оккупация", - сказал Зеленский.

По условиям оккупантов, Украина должна признать Крым частью РФ и отказаться от части Донбасса.

"Они специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел. Они думают, что еще предложить Украине, что еще усложнить, чтобы она отказалась", - объяснил он.

Зеленский считает, что россияне действительно захотят идти на переговоры в тот момент, когда поймут, что остались одни на геополитической карте и неспособны оккупировать Украину.

Переговоры между Украиной и Россией

Как известно, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с Путиным.

Украинская и российские делегации встречались 28 февраля, а также неоднократно проводили встречи в марте.

В конце марта в Стамбуле прошел первый раунд переговоров между делегациями. Тогда украинская сторона предложила подписать Международный договор о новой системе гарантий безопасности.

На последних переговорах речь шла об экспорте украинского зерна Черным морем.

22 сентября Владимир Зеленский заявил, что Россия боится настоящих переговоров, а только хочет набраться сил для попытки нового наступления

В конце сентября он сказал, что Украина отказывается вести дипломатические беседы с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин.

"Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России", - заявил Зеленский.

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