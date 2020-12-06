Таким образом церковь прокомментировала события в Волгоградской области, где родители истязали своего сына

РПЦ призвала верующих не заниматься самодеятельностью в области экзорцизма и обращаться по вопросам «беснования» к священникам.

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Как сообщает TJournal, таким образом церковь прокомментировала события в Волгоградской области, где родители истязали своего сына, проводя обряд «изгнания бесов».

«В церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми.

Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определённые феномены психического порядка с беснованием.

Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода. Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима», – заявил митрополит Волоколамский Иларион.

В ноябре сеть потрясли шокирующие кадры из Волгоградской области. Там родители там пытались изгнать из 10-летнего сына бесов. Для этого они скрутили ребенка, заломили руки за спину, смазали его чесноком, брызгали святой водой и подносили к иконам. Мальчик отчаянно сопротивлялся.

Родители не преуспели в экзорцизме и передали видео «обряда» в местные СМИ, надеясь на помощь.

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Автор: УНИАН