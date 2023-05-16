В России набирает оборотов "закручивание гаек".

В России хотят проводить полицейские обыски без разрешения суда. С такой инициативой выступила ФСБ.

Так, на портале проектов нормативных актов РФ опубликован проект ведомственной инструкции, разрешающей проводить обыски без санкции суда "в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления".

Также без решения суда предлагается проводить обыски в случаях, когда есть информация об угрозе государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России. В таких случаях для проведения обыска будет достаточно разрешения от уполномоченного чиновника из ФСБ.

Видео дня

Еще одна сомнительная норма в проекте инструкции дает силовикам право изымать любые предметы, документы и материалы, которые им покажутся подозрительными.

Россия скатывается в сталинизм

На днях глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил национализировать целые отрасли экономики, чтобы продолжать войну против Украины. Ранее в РФ уже начали отбирать отдельные предприятия, которые не справляются с военными заказами.

Также Кремль запретил российским топ-чиновникам увольняться с работы до конца войны. Тем, кто нарушит запрет, уже грозят уголовным преследованием. Известно как минимум о двух случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но в Кремле им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела.

Вас также могут заинтересовать новости: