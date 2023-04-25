В 2014 году оккупанты похитили сына и племянника Джеппарова.

Утром в Крыму российские оккупанты ворвались с обыском к правозащитнику Абдурешиту Джеппарову и забрали его с собой.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "Сегодня утром российские каратели в оккупированном Крыму ворвались в дом правозащитника, активного участника крымскотатарского национального движения со времен СССР Абдурешита Джеппарова, который проживает в городе Qarasuvbazar (российские оккупанты называют этот город Белогорск)", - написал он.

Чубаров подчеркнул, что после завершения обыска, который длился с 07:00 до 10:00 и в ходе которого в доме изъяли все телефоны и электронные устройства, "каратели из ФСБ забрали с собой Абдурешита Джеппарова".

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Глава Меджлиса напомнил, что более восьми лет назад оккупанты открыто похитили сына и племянника Джеппарова.

"Тогда, вечером 27 сентября 2014 года, к Исляму Джеппарову и Джевдету Ислямову, которые находились возле магазина автозапчастей "Кисмет" города Qarasuvbazar, подъехал микроавтобус Volkswagen Transporter, откуда выскочили неизвестные в масках и силой втолкнули молодых ребят в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - написал Чубаров.

Он подчеркнул, что, несмотря на все усилия по розыску похищенных Исляма и Джевдета, об их судьбе ничего до сих пор неизвестно.

Политзаключенные в Крыму

17 апреля постоянная представительница президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что на сегодня в колониях временно оккупированного Крыма и России находятся 180 политзаключенных-крымчан. У многих из них серьезные проблемы со здоровьем, часть из них – пожилые люди.

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