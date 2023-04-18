Разыскиваемый военный преступник в глазах Китая является большим миротворцем.

Министр обороны Китая Ли Шанфу похвалил Владимира Путина за "содействие миру во всем мире" во время их встречи в Кремле.

Как пишет Bloomberg, китайские власти опубликовали видеоролик встречи, состоявшейся в воскресенье, в котором видно, как китайский министр зачитывает с листа заранее подготовленный текст.

В этой речи Ли назвал Путина "выдающимся государственным деятелем" и заявил, что тот сделал "важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире".

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Bloomberg отмечает, что эти высказывания китайского министра не вошли в официальные пресс-релизы ни китайской, ни российской стороны.

Война в Украине – позиция Китая

Весь прошлый год Китай декларировал свой нейтралитет по отношению к российско-украинской войне. При этом Пекин утверждал, что Запад должен уважать некие интересы России. Также Пекин ни разу прямо не осудил сам факт военного вторжения России.

В начале этого года американские официальные лица начали выступать с предупреждениями, что Китай, вероятно, готовится начать поставки оружия в Россию. На прошлой неделе глава МИД Китая публично заявил, что Пекин не намерен поставлять оружие ни одной из сторон.

В феврале Китай представил "мирный план" по урегулированию конфликта в Украине. Хотя в этом плане были призывы к уважению суверенитета всех стран, он не содержал призыва к России вывести войска и прекратить агрессию.

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