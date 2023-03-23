Заявка на обучение сотрудников китайскому языку была размещена во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных против агрессора в связи с вторжением в Украину, оказавшийся отрезанным от западной финансовой системы "Банк России" заявил о намерении обучать своих сотрудников китайскому языку.

Как сообщает "Коммерсант", обучение сотрудников банка китайскому языку будет проводиться с целью "профессионального взаимодействия с партнерами из Китая".

Запрос ЦБ на оказание образовательных услуг по изучению китайского языка "в сфере профессиональных коммуникаций" появился на площадке "Сбербанк АСТ". Примечательно, что заявка была размещена во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

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Как говорится в материалах проектной документации, ЦБ планирует ежегодно обучать китайскому четыре группы слушателей.

Сообщается, что обучение до 32 человек в год будет иметь ежегодный регулярный характер. Всего сотрудникам ЦБ предстоит пройти 288 академических часов программы, более 70% которой придется на практические занятия.

По данным HeadHunter, за год спрос на сотрудников со знанием китайского языка в финансовом секторе России вырос на 113%.

Война в Украине и позиция Китая

Лидер РФ Владимиру Путин потерпел "фиаско" по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись в Москве 20 марта 2023 года.

Диктатор не смог добиться желаемого и договориться о более плотном двустороннем партнерстве с властями Китая.

Путин объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си.

Лидер КНР сделал два основных заявления: первое - о том, что Китай будет поддерживать инициативы РФ в Совбезе ООН, второе - по поводу "политического урегулирования" войны в Украине. Однако более резких заявлений на этот счет Си Цзиньпин не сделал. В частности, он публично не пообещал Путину поддерживать РФ в войне с Украиной.

СМИ также писали о том, что Китай воздержался от предложения Путина увеличить закупку российского газа.

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