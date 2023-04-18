Китайский дипломат заявил, что Пекин будет искать способ урегулировать "конфликт в Украине".

Китай готов к партнерству с Российской Федерацией. Пекин также намерен сотрудничать с международным сообществом для политического урегулирования войны в Украине.

"Китай готов сотрудничать с Россией... и продвигать наше всеобъемлющее стратегическое партнерство координации для новой эры", - цитирует издание Укринформ спикера Министерства иностранных дел Китая Вана Вэньбиня.

По его словам, Пекин и Москва "привержены принципам отсутствия альянса, конфронтации и нацеливания на любую третью сторону и развивают новый тип отношений между великими странами на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

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"Мы твердо привержены содействию мирным переговорам и будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине", - подытожил дипломат.

"Мирный план" Китая для Украины - что известно

Президент Китая Си Цзиньпин в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину обнародовла свой вариант "мирного плана" для завершения войны. При этом не указано, чо войну развязала Москва. По словам Си Цзиньпиня, документ "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества".

Вашингтон неоднократно предостерегал Пекин от помощи оружием Москве. В свою очередь в МИД Китая заверили, что не собираются поставлять оружие ни одному из участников войны.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал военное сотрудничество одним из важнейших направлений отношений с Китаем.

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