По словам российского диктатора, он "встревожен" высказываниями о том, что "Россия только для россиян".

Лидер России Владимир Путин "встревожен" высказываниями о том, что "Россия только для россиян". Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на разговор Путина с российскими военными летчиками.

"Когда я слушаю ура-патриотов - такие люди везде есть в любом обществе, - в том числе тех, кто говорит, что Россия только для россиян, знаете, у меня чувство тревоги возникает", - сказал Путин.

Он напомнил, что на территории РФ проживает 190 этносов, при этом некоторые национальности представлены миллионными народами.

Видео дня

"Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что остальные чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет россияйский народ", - подчеркнул глава РФ.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити"

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Крокус Сити произошел масштабный теракт. Погибли по меньшей мере 143 человека, еще 360 были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". При этом власти РФ переложили ответственность за теракт на Украину.

Так, Путин сказал, что Россия задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные о том, что те якобы пытались после теракта бежать в Украину.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не спал из-за "Крокуса". Мол, "в такие моменты не до сна никому, особенно главе государства".

Вас также могут заинтересовать новости: