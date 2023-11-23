Пропагандисты прямо заявили, что надо бомбить гражданскую инфраструктуру.

Российские пропагандисты в прямом эфире российского государственного канала призвали наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу и "третий Майдан".

Фрагмент эфира опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Во время эфира так называемые "эксперты" и пропагандисты раздумывают над тем, как спровоцировать в Украине "третий Майдан".

"Если Майдан начнется, то не из-за хитрых выходок российских спецслужб... Что означают удары по объектам критической инфраструктуры? Если исчезает электричество, исчезает вода и тепло, не надо даже морозов -30, чтобы значительно осложнить жизнь гражданских жителей Украины", - заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Казанский отметил, что на росТБ "никто ничего не стесняется, все планы озвучиваются открыто".

"Военный эксперт Ходаренок прямо так и говорит, что цель России – именно создать невыносимые условия для гражданского населения Украины. Публичное планирование геноцида в прямом эфире. Против ВСУ армия РФ бессильна, поэтому снова хотят заморозить детей и пенсионеров", - отметил Казанский.

Операция "Майдан-3": что известно

В недавнем разговоре с Bloomberg президент заявил, что украинская разведка и иностранные партнеры получили информацию о российском плане "Майдан 3".

Согласно этим данным, оккупанты будут пытаться посеять раскол в украинском обществе и создать "хаос" внутри страны, чтобы дестабилизировать ее.

Вас также могут заинтересовать новости: