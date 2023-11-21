Президент говорит, что не знает, сколько именно покушений ему удалось пережить.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun рассказал о покушениях на его жизнь и российском плане по его отстранению от власти.

По словам президента, он потерял счет попыткам убить его с начала полномасштабного вторжения. "Первая попытка очень интересная, когда она первая, а потом все как по маслу. Во-первых, люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы [попытаться] это сделать", - сказал он.

Зеленский говорит, что Москва по-прежнему очень хочет отстранить его от власти. Одна из миссий россиян запланирована на конец 2023 года. "Операция называется "Майдан-3", она направлена на смену президента. Может быть, не путем убийства. Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", - сказал президент.

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Он не стал отвечать на вопрос журналиста, совершала ли Украина покушения на пророссийских деятелей на оккупированных территориях. "Я не могу обсуждать с вами какие-то спецоперации украинской разведки, секретной службы или каких-то спецподразделений. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский сказал: "Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

Операция "Майдан-3": что известно

В недавнем разговоре с Bloomberg президент заявил, что украинская разведка и иностранные партнеры получили информацию о российском плане "Майдан 3".

Согласно этим данным, оккупанты постараются посеять раскол в украинском обществе и создать "хаос" внутри страны, чтобы дестабилизровать ее.

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