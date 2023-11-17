По его словам, главной целью россиян является свержение власти и переворот в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - сказал Зеленский в комментарии Bloomberg.

По его словам, новый российский план дезинформации имеет кодовое название "Майдан 3", отсылаясь на центральную площадь Киева, которая была очагом восстаний в 2004 и 2014 годах. Последний сыграл решающую роль в свержении пророссийского экс-президента Виктора Януковича .

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"Майдан для них - это переворот, поэтому операция понятна", - сказал Зеленский.

Президент, отказавшийся от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт.

Мир на условиях Украины

13 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира.

8 августа в офисе президента опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира. На 8 страницах изложены основные пункты Формулы мира и предоставлено краткое изложение позиции Украины по тому или иному вопросу.

12 августа Ермак провел пятую встречу с представителями иностранных дипломатических учреждений по реализации формулы мира Владимира Зеленского, дипломаты 15 стран присоединились к дискуссии впервые.

На Мальте 28 октября начался двухдневный саммит о мирном урегулировании войны в Украине. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который ведет работу по формуле мира, информировал, что во встрече на Мальте приняли участие более 65 стран и это больше по числу участников, чем предыдущие две, прошедшие в Джидде и Копенгагене.

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