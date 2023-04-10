Удалось также взломать доступ к AlịExpress офицера и заказать ему "подарки".

Хакеры украинской группы "Кибер сопротивление" сломали почту, соцсети и личный кабинет на сервисе госуслуг России подполковника ГРУ РФ Сергея Моргачева.

Как сообщает InformNapalm, Моргачев родился в Киеве, но всю жизнь работает на Москву.

"Этого подполковника ГРУ РФ разыскивает ФБР США за ряд тяжких киберпреступлений в разных странах мира. Он является куратором самой известной российской хакерской группировки APT 28 (также известной в СМИ как – Fancy Bear, Pawn Storm), которая в 2016 году взломала серверы Демократической партии США и это было попыткой Кремля вмешаться в американские выборы. Очень крутой и умный хакер, но... украинские хактивисты из команды "Кибер сопротивление" его сломали", - отметили в InformNapalm.

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Прежде чем оккупант понял, что его аккаунты взломали, хакеры скачали все его личные данные и напоследок заказали ему "подарки" на AlịExpress .

Специалисты InformNapalm вместе с хакерами доседили переписку подполковника ГРУ и готовят материал с деталями личной жизни одного из самых разыскиваемых киберпреступников.

Подобные инциденты

В ловушку украинских хакеров попал не только Моргачев, но и другие россияне. В частности российский пропагандист Михаил Лучин заказал партию дронов для оккупантов на AliExpress, но в заказ "внесли коррективы". Вместо "птичек" россиянину придет огромная посылка секс-игрушек стоимостью более 25 тысяч долларов.

Иногда украинские хакеры немного безобразничают. 23 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в оккупированном Крыму на российских радиостанциях запустили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова об обязательном возвращении полуострова, Донбасса и Юга Украины домой.

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