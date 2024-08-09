Огромные государственные расходы на оборону способствовали росту экономики в военное время.

Экономика России, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться. Главная причина таких изменений - санкции в отношении ключевых секторов.

Издание Bloomberg пишет, что трудовые ресурсы практически исчерпаны в условиях жесткой конкуренции между военными и предприятиями, что, вероятно, ограничит развитие оборонных отраслей. Строительный и банковский секторы больше не защищены от высоких процентных ставок, так как большую часть ипотечных программ, которые субсидировало государство, свернули.

По мнению экономистов, ВВП во втором квартале подскочит более чем на 4% в годовом исчислении, но за оставшейся месяцы темпы роста, скорее всего, замедлятся вдвое.

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По словам экономиста Алексея Исакова, "эта оценка покажет последний всплеск роста перед тем, как российская экономика начнет заметно охлаждаться". Он ожидает, что рост российской экономики замедлится примерно до 2% во второй половине года и составит 0,5-1,5% в следующем году.

Правительство резко увеличило расходы после вторжения в феврале 2022 года, вливая деньги в военную и оборонную промышленность и пытаясь защитить предприятия от воздействия санкций, введенных США и ЕС. По словам главы Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, экономика перегрелась до такой степени, какой не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

"Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны", - сказала Набиуллина.

Центробанк поднял ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов до 18%, самого высокого уровня с первых недель войны, чтобы противостоять риску стагфляции, поскольку рост цен продолжает ускоряться. Уровень безработицы, являющийся основным признаком перегрева, в России снизился до исторического минимума в 2,4% и ниже, чем в любой из стран G7.

По данным Федеральной службы статистики, предприятиям не хватает более 2 миллионов работников. Банк России закрыл свой парк бронированных инкассаторских машин, потому что многие сотрудники ушли работать на оборонные заводы.

Потребности военных в новых рекрутах для войны продолжают усиливать давление на рабочую силу в связи с тем, что правительственные чиновники резко увеличивают выплаты для новых добровольцев.

По данным Министерства экономики, экономическая активность в июне демонстрировала признаки охлаждения в большинстве секторов, а рост строительства оказался самым низким за этот период с 2020 года.

Темпы роста в обрабатывающей промышленности, обусловленные военными заказами, в июне были вдвое ниже, чем в мае. Темпы роста оптовой торговли, включая продажи энергоносителей, замедлились до менее чем 2% с двузначных показателей в предыдущие месяцы.

По словам Исакова, бурно развивающаяся военная промышленность России, похоже, со всех сторон упирается в потолок роста из-за жесткой конкуренции за рабочую силу, предельной загрузки оборудования и все более ограниченного доступа к импортным комплектующим.

Проблемы экономики РФ - последние новости

Владимир Путин создал жилищный "пузырь", из-за чего российские чиновники бьют тревогу. Цены на недвижимость в крупнейших городах России за последние три года выросли на 172%.

Российские олигархи получили миллиарды долларов дивидендов на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны. По меньшей мере десяток бизнесменов получили более 11,3 миллиарда долларов за 2023 год и в первом квартале этого года. Многие из них имеют тесные связи с Путиным, а некоторые попали под санкции.

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