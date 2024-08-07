Он подчеркнул, что империям полезно проигрывать войны.

Победа над Россией в войне - это лучшее, что можно для нее сделать. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

"Я имею очень конкретную точку зрения, которая заключается в том, что империям полезно проигрывать войны. Они не всегда их проигрывают, но для них это хорошо. И я имею в виду Польшу, Германию, Италию - это все постимперские страны. Испания, Франция, Великобритания - это постимперские страны. И то, что называется европейской интеграцией - это постимперское явление", - заявил он.

По словам Снайдера, в повседневной политической практике попытки сохранить империю несовместимы с попыткой сохранить верховенство права или права человека.

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Он подчеркнул, что в случае с Россией, очевидно, они пытаются просто продолжать геноцид в Украине, но война делает невозможным любую нормальную политику в России.

"Поэтому считаю ли я, что Российская империя должна распасться? Российское государство может продолжать существовать, не будучи империей. Это тоже возможно. Я думаю, что это более вероятно. Но я думаю, что американцы, украинцы и другие должны думать об этом таким образом. Победа над Россией в войне – лучшее, что мы можем сделать для России", - пояснил историк.

Что будет в России после этого, по мнению Снайдера, зависит от россиян, от людей, которые живут на этой территории.

"Для них было бы хорошо проиграть эту войну так же, как для Франции было хорошо проиграть в Алжире, так же, как для Германии было хорошо проиграть в 1945 году. Для них это было бы хорошо. Но что произойдет после этого - не наше дело. Я не думаю, что это касается кого-то, кроме людей, которые там живут", - отметил он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, согласно оценке финской военной исследовательской группы Black Bird Group, площадь территории, захваченной российскими войсками с начала мая, почти вдвое превышает ту, которую украинские военные отвоевали во время своего летнего наступления год назад.

По их данным, ВСУ освободили около 321 кв. км в период с 1 июня по 1 сентября 2023 года, или в среднем по 24 кв. км еженедельно. В то же время российские войска с 3 мая по 2 августа этого года захватили около 592 кв. км, или более 45 кв. км еженедельно.

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