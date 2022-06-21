Российский оборонно-промышленный комплекс зависим от импортных деталей.

Россия активно ищет пути обхода санкций, чтобы приобрести западные военные технологии и компоненты.

Об этом сообщает разведка Канады (CSIS) в Twitter.

Российский военно-промышленный комплекс остается в значительной зависимости от иностранных компонентов и технологий для модернизации войск, отмечают в канадской спецслужбе.

"Попытки российских заинтересованных сторон уклониться от этих санкций и незаконно приобрести западные технологии двойного использования/ограниченных технологий будут продолжаться и потенциально расти, в том числе и в Канаде", - предупреждает CSIS.

Как сообщал УНИАН, из-за санкций в России остается все меньше новейших вооружений, однако она способна воевать от 6 до 12 месяцев. В РФ есть немало складов, с которых можно расконсервировать технику и перебрасывать ее на фронт, но это будет гораздо более старая техника.

Британская разведка рассказала, что запасы высокоточного оружия РФ исчерпанные, теперь русские используют старые и менее надежные боеприпасы.

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