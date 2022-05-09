Однако в России есть немало складов, с которых можно расконсервировать технику и перебрасывать ее на фронт, но это будет гораздо более старая техника.

В России остается все меньше новейших вооружений, однако она способна воевать от 6 до 12 месяцев.

Об этом в интервью Forbes рассказал директор неправительственной аналитической организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак.

"В России остается все меньше новейших вооружений. Пример про самолеты. На вооружении в РФ стоит 1 500 боевых самолетов, из них около 400 было введено в строй после 2010-2011 годов. Именно тогда россияне начали внедрять военную программу "самолет пятого поколения Су-57". За 10 лет по этой программе в России был произведен лишь один Су-57. У них просто нет технологий и комплектующих их производить", - заметил эксперт.

Бадрак добавил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили около трети новых самолетов, в том числе Су-35 и бомбардировщиков Су-34. Скоро российская армия будет вынуждена перейти на самолеты советского производства.

"Россия больше не может использовать ракетный комплекс "Кинжал", потому что не в состоянии их производить, не может бить из "Калибров", точнее может лишь из тех, что остались "про запас" на кораблях. Почти исчерпался ресурс мощных авиационных ракет Х-101 и Х-555. Поэтому и происходят такие невыборочные бомбардировки с уничтожением гражданской инфраструктуры. Российская армия начала использовать противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами Оникс. Этими ракетами несколько дней назад ударили по Одессе. Специалисты говорят, что ракеты Оникс слишком дороги, чтобы использовать их для разрушения взлетно-посадочной полосы. Это показывает, насколько велик в России дефицит", - рассказал эксперт.

Однако в России есть немало складов, с которых можно расконсервировать технику и перебрасывать ее на фронт, но это будет гораздо более старая техника.

"Однако на быстрое отступление надеяться также не стоит. Россия достаточно мощная и большая страна, инерция ее падения может длиться долго. По прогнозам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Россия способна воевать от 6 до 12 месяцев, если давление западных стран не будет увеличиваться, если будет еще меньше", - подытожил эксперт.

Ранее британская разведка рассказала, что запасы высокоточного оружия РФ исчерпаны, теперь россияне используют старые и менее надежные боеприпасы.

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