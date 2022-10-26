Подозреваемый свою вину якобы уже признал.

В Белгородской области РФ российский военный убил солдата срочной службы Дениса Таскаева, спутав его с "украинским диверсантом". Это якобы произошло случайно, но родственники убитого не верят в такую версию.

Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Подозреваемого в убийстве солдата задержали - им оказался другой солдат. По версии следствия, Таскаева спутали с "военнослужащим со стороны Украины".

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"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были "на взводе". Денис спускался в блиндаж, и напуганный сослуживец принял его за чужого", – рассказала мать убитого Татьяна Кулешова.

Семья убитого не верит в официальную версию, ведь изначально родственникам рассказывали совсем другую версию убийства. Командир роты сразу после убийства утверждал, что срочник погиб в перестрелке с украинскими военными в ночь с 15 на 16 октября

При этом командование запретило другим солдат и приказало ничего не говорить об инциденте. По словам одного из товарищей Таскаева, военнослужащим приказали не говорить о подробностях события, "если они не хотят оказаться на месте Дениса".

Мать убитого отметила, что не верит в версию конфликта солдат, ведь ее сын был бесконфликтным.

"Нет, конфликта быть не могло. Он был бесконфликтным, добрым, отзывчивым. Если бы у него были какие-то стычки с сослуживцами, я бы об этом знала. Он мне всегда обо всем рассказывал", – резюмировала женщина.

"Линия Вагнера": россияне готовятся к обороне в Белгородской области

Украинские контрнаступления стремительно развиваются на нескольких направлениях. Россияне понимают угрозу и готовятся к обороне уже на своей территории. В частности, в Белгородской области готовят "линию Вагнера".

По информации экспертов, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин хочет, чтобы эта линия обороны защищала границу Белгородской области с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, но не охватывала северную часть Луганской области. Однако это противоречит обещаниям российских властей-они утверждали, что смогут "защитить" всю Луганскую область.

Есть и другая версия - "линия Вагнера" будет прикрывать только ту часть Луганской области, которую противник держал под контролем до полномасштабного вторжения в Украину.

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