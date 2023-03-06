Бестолковый фейк разоблачили российские оппозиционные журналисты.

В РФ заявили о попытке "покушения" на олигарха, одного из идеологов "русской весны" 2014 года Константина Малофеева. Однако ФСБшники сами и "спалили" собственный фейк.

Как пишет Thе Insider, автомобиль олигарха якобы заминировали. Момент заминирования якобы даже зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный подкладывает что-то под автомобиль Малофеева. Саперы ФСБ разминировали машину с применением робота.

Впрочем, есть несколько нюансов. Во-первых, минируют машину, припаркованную на обочине, а разминируют - в подземном гараже. Вряд ли машина могла уцелеть, преодолев такой путь со взрывчаткой. Как выяснили журналисты, дело в том, что "заминировали" один автомобиль, а якобы разминировали - совсем другой.

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В подземном гараже стоит Mercedes Maybach W222 с эмблемой Maybach на задней стойке кузова. В Mercedes, который "заминировали", эмблемы нет.

"Покушение" на Малофеева

В понедельник, 6 марта, ФСБ РФ обвинила Украину в попытке осуществления заказного убийства председателя совета директоров Группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.

Спецслужба объявила о предотвращении покушения на чиновника и обнаружила в попытке его убийства "украинский" след, проведя параллель со смертью дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной. Его авто якобы также заминировали.

На инцидент также отреагировала сама "жертва" заказного убийства Малофеев. В своем Telegram он написал, что никакие угрозы не заставят его отказаться от "искренней патриотической позиции".

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