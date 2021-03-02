На момент падения в стоящем рядом "УАЗ-ике" никого не было.

В России ремонтники взялись за починку водонапорной башни, но в результате башня упала и раздавила их автомобиль.

Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал Baza.

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"Эпичная попытка ремонта водонапорной башни в Тверской области. Ремонта не вышло, башни больше нет. Машины ремонтников, кстати, тоже", - говорится в сообщении.

На момент падения в стоящем рядом "УАЗ-ике" никого не было. В результате инцидента никто не пострадал. Однако автомобиль ремонту уже не подлежит.

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Автор: Денис Прядко