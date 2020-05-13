В России "ритуальщики" устроили разборки возле морга
18:15, 13 мая 2020Русский міръ
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На место драки вызвали полицию, по данному факту проводится проверка.
Мужчины в спортивных костюмах напали на конкурентов / скриншот из видео
В Калуге сотрудники ритуальных агентств устроили разборки возле морга калужской областной больницы.
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Видео драки и скандала опубликовало у себя на сайте РЕН.ТВ.
На нем видно, как сначала одна машина заблокировала проезд. Потом из нескольких машин вышли люди в черных масках и спортивных костюмах и начали нападать на своих конкурентов.
В результате на место драки вызвали полицию. По данному факту проводится проверка.
Как сообщал УНИАН, в российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.
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