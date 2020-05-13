В России "ритуальщики" устроили разборки возле морга

На место драки вызвали полицию, по данному факту проводится проверка.

В Калуге сотрудники ритуальных агентств устроили разборки возле морга калужской областной больницы.

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Видео драки и скандала опубликовало у себя на сайте РЕН.ТВ.

На нем видно, как сначала одна машина заблокировала проезд. Потом из нескольких машин вышли люди в черных масках и спортивных костюмах и начали нападать на своих конкурентов.

В результате на место драки вызвали полицию. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.