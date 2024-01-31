В районе аэродрома Бельбек взрывы, пишут СМИ / Коллаж УНИАН, фото Крымский ветер, фото иллюстративное 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

В районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму гремят взрывы, пишут СМИ.

Дым виднеется над поселком Гвардейское, уточняет мониторинговая группа "Крымский ветер", публикуя кадры.

Дым над поселком Гвардейское / фото Крымский ветер

Там также отмечают, что взрывы слышны во многих районах полуострова. В Симферополе, возможно, есть "прилеты".

По данным местного партизанского движения АТЕШ, также неспокойно в Джанкое.

"Джанкой привет. Подробности скоро", - интригуют там.

Ситуация в Крыму - на прошлой неделе остров сотрясали взрывы

Отметим, что в последний раз мощно громыхало в Крыму 24 января. О работе ПВО местные паблики сообщили с вечера. Отмечалось, что временно неподконтрольный Украине полуостров атаковали дроны. Взрывы фиксировали в Сакском районе и в Новофедоровке.  Позже оккупационная власть России подтвердила, что отбивалась от атаки. 

Ранее 4 января ВСУ сообщили об ударе по командному пункту соединения войск России, расположенному недалеко от Севастополя.

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