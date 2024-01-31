Дым виднеется над поселком Гвардейское

В районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму гремят взрывы, пишут СМИ.

Дым виднеется над поселком Гвардейское, уточняет мониторинговая группа "Крымский ветер", публикуя кадры.

Там также отмечают, что взрывы слышны во многих районах полуострова. В Симферополе, возможно, есть "прилеты".

По данным местного партизанского движения АТЕШ, также неспокойно в Джанкое.

"Джанкой привет. Подробности скоро", - интригуют там.

Ситуация в Крыму - на прошлой неделе остров сотрясали взрывы

Отметим, что в последний раз мощно громыхало в Крыму 24 января. О работе ПВО местные паблики сообщили с вечера. Отмечалось, что временно неподконтрольный Украине полуостров атаковали дроны. Взрывы фиксировали в Сакском районе и в Новофедоровке. Позже оккупационная власть России подтвердила, что отбивалась от атаки.

Ранее 4 января ВСУ сообщили об ударе по командному пункту соединения войск России, расположенному недалеко от Севастополя.

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