Партизаны сообщают об ударе по Евпатории.

Вооруженные силы Украины сегодня поразили российский военный объект в оккупированном Крыму. Об этом сообщают в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня около 15:00 Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Слава Вооруженным силам Украины", - написали они в Telegram.

Тем временем партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявляет, что Сили обороны Украины нанесли удар по части связи в Евпатории по их наводке.

Видео дня

"На фото вы можете видеть системы РЛС, перемещения которых мы отслеживали неделями. Результаты нашей работы видны. Прямо сейчас горит эта воинская часть", - добавили они.

Взрывы в Крыму 4 января:

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. В городе звучали громкие взрывы, оккупационные власти заявили, что отбивают украинскую атаку.

Вскоре в сети появились фото и видео из разных районов Крыма. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев назвал эту атаку самой массированной за последнее время. Оккупанты говорят, что их противовоздушная оборона сбила над полуостров десять ракет.

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