До постановления российских ракет "Сармат" на реальное боевое дежурство очень далеко, этого не произойдет даже в 2024 году. Уверенность в этом высказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в интервью УНИАН.
"Испытание межконтинентальных баллистических ракет заключается в достижении постоянных стабильных результатов… В Советском Союзе в отношении этих разработок существовало правило, что десять пусков подряд должны быть успешными… Когда Российская Федерация разрабатывала свою последнюю межконтинентальную баллистическую ракету для подводных лодок - "Булава" - они придерживались этого правила", - рассказал эксперт.
По его словам, тогда от первого летного испытания "Булавы" до принятия ракеты на вооружение прошло 12 лет.
"Учитывая, что первое испытание "Сармата" началось в 2022 году, если не ошибаюсь, то можно добавить где-то такой же срок…", - предположил Катков.
Эксперт уверен, что сейчас ракеты "Сармат" точно не будут боевыми единицами, вообще, как он добавил, их судьба "очень туманна": "Когда разрабатывали "Булаву", (у РФ) был доступ к западным технологиям. Сейчас его нет".
Ракета "Сармат" - что сообщалось ранее
Как писал УНИАН, 1 сентября стало известно, что в России официально поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Заявление об этом сделал глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года и вряд ли совершит в ближайшее время последующие.