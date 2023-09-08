Главный редактор Defence Express акцентировал, что от первого летного испытания "Булавы" до принятия ракеты на вооружение прошло 12 лет.

До постановления российских ракет "Сармат" на реальное боевое дежурство очень далеко, этого не произойдет даже в 2024 году. Уверенность в этом высказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в интервью УНИАН.

"Испытание межконтинентальных баллистических ракет заключается в достижении постоянных стабильных результатов… В Советском Союзе в отношении этих разработок существовало правило, что десять пусков подряд должны быть успешными… Когда Российская Федерация разрабатывала свою последнюю межконтинентальную баллистическую ракету для подводных лодок - "Булава" - они придерживались этого правила", - рассказал эксперт.

По его словам, тогда от первого летного испытания "Булавы" до принятия ракеты на вооружение прошло 12 лет.

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"Учитывая, что первое испытание "Сармата" началось в 2022 году, если не ошибаюсь, то можно добавить где-то такой же срок…", - предположил Катков.

Эксперт уверен, что сейчас ракеты "Сармат" точно не будут боевыми единицами, вообще, как он добавил, их судьба "очень туманна": "Когда разрабатывали "Булаву", (у РФ) был доступ к западным технологиям. Сейчас его нет".

Ракета "Сармат" - что сообщалось ранее

Как писал УНИАН, 1 сентября стало известно, что в России официально поставили на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Сармат". Заявление об этом сделал глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года и вряд ли совершит в ближайшее время последующие.

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