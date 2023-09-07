Эксперт рассказал, как россияне модернизировали ракету.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" создана на базе советской ракеты Р-36М "Воевода", которая была разработана в конструкторском бюро "Южное" (г. Днепр).

"Рашисты стараются об этом умолчать как можно сильнее. Ракета комплекса "Воевода" претерпела небольшую модернизацию, и она уже была с индексом Р36М2… Что они решили сделать? Я нашел даже подтверждение этому. Одна из формулировок модернизации комплекса "Воевода" состояла в том, что ВПК РФ необходимо отвязаться от зависимости от ВПК Украины. Именно от нашего завода "Южмаш". Действительно это была разработка "Южмаша", но еще советских времен", - рассказал военный эксперт Олег Жданов.

При этом он рассказал, как именно россияне модернизировали ракету:

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"Они сначала начали с двигателя, стали его усиливать, увеличивать, модернизировать. Потом началось обвешивание этой ракеты… стали пытаться поставить на нее средства преодоления ПРО. Они заменили часть боеголовок. Сделали соотношение боевых и ложных целей в пользу ложных, чтобы запутать ПРО противника… Судя по тому, что они накидали на эту ракету, что они нацепляли, вес вырос, она н*фига и не летит".

По словам Жданова, всего было три испытания ракет "Сармат", два из них - неуспешные, одно - частично успешное: "Ракета смогла оторваться от земли и подтвердила тот факт, что она может взлететь".

Как отметил эксперт, россияне скоропостижно приняли ракету на вооружение, но данных о ее серийном производстве нет. Он уверен, что на сегодняшний день эта ракета не представляет угрозу:

"Что они поставили на боевое дежурство, трудно сказать. Если ракета не летит на испытательных пусках, как она может нести боевое дежурство?".

Что не так с российской ракетой "Сармат" - мнение

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года и вряд ли совершит в ближайшее время последующие.

"Сармат" - это очень сырая и очень проблемная ракета", - отметил эксперт.

По его мнению, не прошедшая всех стадий испытаний ракета, которая должна будет носить ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная, в первую очередь, для своих создателей.

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