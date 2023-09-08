"Сармат" - это "скрепа" для РФ. Ракета летает, но, как и многое у "Роскосмоса", в направлении Земли, - военный эксперт Олег Катков

Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал УНИАН о состоянии российских стратегических сил, как происходит продление сроков эксплуатации старых ракет, и почему распиаренный "Сармат" - еще одна "скрепа", которая не станет на боевое дежурство ни в 2024-м году, ни в ближайшие годы.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил об установке на боевое дежурство ракетного комплекса "Сармат". Господин Олег, расскажите, что это за ракета?

"Сармат" - это некая "скрепа" для РФ, и все заявления в отношении него делает лично Путин. На этот раз заявление [об установлении на боевое дежурство] сделал Борисов и только он.

Разговор состоялся 1 сентября, во время открытого урока. И на фоне был слайд, который был озаглавлен "планы на 2024 год". На этом же слайде также было указано о запуске "Скиф-д". Это - попытка россиян развернуть что-то вроде "Старлинка", однако его пуск был осуществлен в прошлом году и занесен в "достижение" 2023 года. То есть, есть вопросы либо к умению "Роскосмоса" делать слайды, либо умению главы этой госкорпорации читать.

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То есть ракета существует только на чертежах?

Она летает. Но, как и многое у "Роскосмоса" - в направлении Земли. То есть, вместо того, чтобы куда-то улететь, просто взрывается или происходит аварийный запуск. Как минимум, известно о трех запусках "сарматов", из них лишь один из них был признан успешным.

Таким образом, до боевого дежурства там очень далеко, и даже не в 2024 году. Почему? Потому что испытание межконтинентальных баллистических ракет заключается в достижении постоянных стабильных результатов. В частности в Советском Союзе в отношении этих разработок существовало правило, что десять пусков подряд должны быть успешными. Не один, не вразброс десять успешных, а именно десять успешных пусков подряд.

Даже когда Российская Федерация разрабатывала свою последнюю межконтинентальную баллистическую ракету для подводных лодок - "Булава" - они придерживались этого правила. Поэтому от первого летного испытания до принятия ракеты на вооружение прошло не два, не три, даже не десять лет, а целых двенадцать. Учитывая, что первое испытание "Сармата" началось в 2022 году, если не ошибаюсь, то можно добавить где-то такой же срок.

Итак, на реальное боевое дежурство ее можно будет ставить не раньше 2034 года?

Здесь возможна манипуляция со стороны россиян. Они же это любят. Что значит поставить на боевое дежурство? Заложить ракету в шахту, сказать, что эта ракета одна, и не факт, что она полетит, потому что нет никакой гарантии? Они могут это сделать. Будет ли она боевой единицей? Наверное нет. Будет ли она иметь какой-то смысл, кроме пропагандистских заявлений? Точно нет.

"Сармат" представляет собой модернизацию ракеты Р-36М2 "Воевода", также известный под названием "Сатана" (по натовской классификации), там точно заменен двигатель первой ступени. Но даже в этом случае речь идет о высокой сложности разработки для нынешнего состояния российского ВПК. "Булава", которая, очевидно, была еще наработкой Советского Союза, демонстрирует это. Причем, когда разрабатывали "Булаву", был доступ к западным технологиям. Сейчас его нет. Поэтому судьба "Сармата" очень туманна.

Не понятны даже его заявленные характеристики. Известно, например, такое заявление, что "Сармат" позволяет поражать цели через Южный полюс. Относительно дальности ракеты они говорят о 18 тысячах километров. Здесь надо взять глобус и линейку и померить, сколько от территории РФ до ближайшей точки США через Южный полюс. Если не ошибаюсь, там где-то 28 тысяч километров. И у меня такое впечатление, что у РФ глобусы с линейками закончились.

Как бы вы оценили нынешнее состояние стратегических сил РФ в целом?

Состояние ракетной триады, благодаря которой, на мой взгляд, РФ гарантирует свое существование, довольно плачевное. Р-36М2 ("Воевода") была ответственна за доставку большого количества боеприпасов, там значительный процент боеголовок. В то же время обслуживание этой ракеты было прекращено в 2014 году, поскольку оно осуществлялось украинскими специалистами (потому что эта ракета была разработана в Днепре еще во времена Советского Союза).

Далее остаются твердотопливные "Тополь" и их модернизация - "Ярс". "Тополь" - это моноблочная боевая часть, то есть одна боеголовка, поэтому количество ядерных зарядов меньше. "Ярс" - это три боеголовки. Не восемь-двенадцать, как на других ракетах. "Ярсы" РФ производит. И остается очень старая ракета УР-100УММТХ, но она еще старше, чем "Воевода". Относительно старых ракет, Россия очень интересно продлевает срок их эксплуатации…

Как это происходит?

... Они берут и запускают самую старую ракету один раз в год. Если она улетела, то продлевают срок эксплуатации на год. Если не улетела, то берут другую, также самую старую, и запускают. И так - пока не полетит. После этого продлевают на год.

В то же время информация о таких пусках теряется на уровне конца 2010-х начала 2020-х годов. То есть, они об этом говорили-говорили, что осуществили пуск, а потом перестали.

Это мы говорим о наземном компоненте триады. О воздушном - это ТУ-95 и ТУ-160, которые они обкладывают шинами, чтобы их не задело дронами. Третья часть триады - это подводная компонента. И там также есть огромные вопросы относительно того, какое количество подводных лодок может одновременно находиться на пусковых рубежах.

Какое количество ракет в РФ требует замены?

Таких данных нет. Это информация, которая имеет для РФ не просто стратегическое значение, а наибольшее значение, которое можно представить. Они не будут говорить, например, что боеспособных ракет в них лишь треть от заявленного. Они не будут говорить, сколько у них боеспособных ядерных зарядов, потому что ядерные заряды тоже протухают. То есть, они эту информацию не публикуют и максимально засекречивают. Мы можем только предполагать реальное состояние их ракет.

Ярослав Конощук