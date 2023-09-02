Это очень сырая и очень проблемная ракета, отметил обозреватель.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" совершила всего один испытательный полет еще 20 апреля 2022 года и вряд ли совершит в ближайшее время последующие, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Сармат" - это очень сырая и очень проблемная ракета", - отметил эксперт.

По его словам, в комплектации "Сармата" большое количество микроэлектроники иностранного производства, а в условиях санкций у России нет возможности даже собрать вторую ракету для банальных испытаний.

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"По всем требованиям они (россияне) не могут их принимать в строй, после нескольких лет решения проблем и всего одного успешного испытательного пуска, - заявил Коваленко. - Очевидно, что Россия торопит события и стремится, как можно быстрее передать в войска то, что называется не имеющей аналогов в мире межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". Но пока у нее получается только срамиться на этой ракете, демонстрируя не только свою производственную беспомощность, но и тотальное безрассудство".

Эксперт добавил, что не прошедшая всех стадий испытаний ракета, которая должна будет носить ядерную боевую часть, это как бомба с часовым механизмом, опасная, в первую очередь, для своих создателей.

Россия заявила, что поставила "Сармат" на боевое дежурство

Напомним, в России объявили, что поставили стратегический ракетный комплекс "Сармат" на боевое дежурство.

Такое заявление сделал глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов.

"Сармат" - межконтинентальная баллистическая ракета. Росвласти отчитываются, что эта ракета способна нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов.

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