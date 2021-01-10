Жителям одной из квартир жилого дома в Саратове на Новый год залетела военная ракета.
Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
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Хозяева квартиры вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что в квартире разбиты окна, а на холодильнике лежит военная ракета. Сначала они подумали, что в квартиру на 19-м этаже залетел фейерверк. Позже выяснилось, что в окно попала ракета СХТ-40, которую используют военные для сигнализации о химической тревоге.
На опубликованных кадрах видно, что снаряд расплавил верхнюю поверхность холодильника.
Кто и когда запустил снаряд в жилом районе, неизвестно. Хозяева квартиры написали заявление в полицию.
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